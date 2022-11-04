Малюська обговорив спецтрибунал для Росії із міністром юстиції Німеччини

Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з німецьким колегою Марко Бушманном, повідомляє пресслужба Мін’юсту 4 листопада.

За повідомленням, серед інших учасників зустрічі була також посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, та представники урядів двох країн.

Читайте також: «Політична воля багатьох держав»: про створення Спеціального міжнародного трибуналу над Росією

«Основну увагу учасники зустрічі приділили питанням розвитку українсько-німецької двосторонньої міжнародно-правової співпраці, напрацюванню спільних рішень в контексті створення спеціального трибуналу для розслідування військових злочинів, вчинених Російською Федерацією на території Україні, відшкодуванню збитків, завданих внаслідок агресії РФ», – йдеться в повідомленні.

За словами Малюськи, наразі мета України – «отримати резолюцію щодо створення фонду відшкодування збитків, завданих Україні війною, на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН».

Читайте також: Офіс генпрокурора зафіксував уже понад 300 фактів злочинів геноциду з боку РФ – Костін

«Крім того, має бути створений спеціальний трибунал для покарання Росії, включно з її вищим військово-політичним керівництвом, за злочин агресії проти нашої держави. Я дякую своєму колезі міністру Бушманну за сьогоднішній візит. Це є свідченням підтримки Німеччиною українського народу у боротьбі за свою свободу та прагненні покарати у юридичній площині воєнних злочинців», – цитує Мін’юст Малюську.

Бушманн назвав одним із спільних з українським колегою завдань, які бачить перед собою, переслідування воєнних злочинців.

«Для них ніде не повинно бути безпечних притулків: це спільне переконання українського уряду та федерального уряду Німеччини. Українська та німецька влада тісно співпрацюють у справі переслідування військових злочинців. Сьогодні ми обговорили, як можемо розширити цю співпрацю далі», – йдеться в його коментарі.

Читайте також: «Вони хочуть довести, що можуть безкарно вбивати»: чому Росія воює і перекручує реальність

Іншим питанням, за словами німецького урядовця, була підтримка членства України в Європейському Союзі.

Як додає Мін’юст, за підсумками зустрічі голови міністерств підписали Робочу програму співробітництва до 2024 року до Спільної заяви про правове співробітництво між Міністерством юстиції України та Федеральним міністерством юстиції Німеччини.

Марко Бушманн повідомив про свій візит до Києва раніше 4 листопада.