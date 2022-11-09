Проміжні вибори в США: республіканці можуть отримати більшість у Палаті представники

Мільйони американців проголосували на проміжних виборах 8 листопада, які вирішать, чи зможуть республіканці взяти владу в Конгресі та перешкоджати втіленню планів президента Джо Байдена протягом другої половини його терміну.

35 із 100 місць у Сенаті та всі 435 місць у Палаті представників були включені до голосування. До 10:30 вечора за Східним часом (5:30 ранку за Києвом), виборчі дільниці у східній половині країни були закриті, хоча все ще були відкриті на заході.

Посадовці підрахували, що понад 46 мільйонів виборців проголосували достроково, і деякі аналітики кажуть, що остаточна кількість бюлетенів може перевищити рекорд у 115 мільйонів, встановлений на проміжних виборах у 2018 році. Результати перегонів можуть бути відомі протягом кількох днів або навіть тижнів.

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Кілька медіа прогнозують за результатами екзит-полів, що республіканці отримають п’ять місць, необхідних їм для контролю над Палатою представників. CBS News, наприклад, заявив на основі своїх оцінок, що республіканці отримають 198 місць проти 176 у демократів. Edison Research також спрогнозував, що, виходячи з екзит-полів, республіканці перевернуть п’ять місць, необхідних для отримання більшості в Палаті представників.

Водночас результати боротьби за Сенат (наразі розділеного 50-50) залишаються невирішеними – оцінки щодо ключових перегонів все ще неоднозначні.

Загалом екзит-поли показали, що результати демократів, ймовірно, будуть кращими, ніж очікувалося, враховуючи нині низький рейтинг схвалення Байдена.

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Тим не менш, перемога республіканців у Палаті представників і Сенаті дозволить партії заблокувати більшу частину порядку денного президента протягом наступних двох років і започаткує ще одну еру розділеного уряду у Вашингтоні.

Згідно з опитуванням AP, висока інфляція та занепокоєння щодо майбутнього американської демократії були суттєвими факторами у прийнятті виборцями рішень. Рівень інфляції – 8,2 відсотка – є найвищим показником в країні за останні чотири десятиліття. Багато виборців сказали, що зростання злочинності та імміграція є іншими факторами, які мотивують їх голосувати за кандидатів від Республіканської партії.

Демократи в своїй кампанії зробили акцент на проблемах обмеження прав на аборти та підриву демократичних норм.