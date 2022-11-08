Зима і російські атаки. США нададуть ще 25 млн доларів для допомоги Україні

США надають Україні ще 25 млн доларів як допомогу на майбутній зимовий період, повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.



«Атаки російських військ завдали шкоди житлу та критичній інфраструктурі по всій Україні. Сьогодні, перебуваючи в Києві, я оголосила, що Сполучені Штати через USAID нададуть 25 мільйонів доларів на допомогу у зимовому періоді, щоб допомогти незахищеним групам населення в Україні пережити майбутню зиму», – написала вона в твіттері.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) уточнило, що за допомогою цих коштів США збільшать допомогу українцям насамперед на сході країни для підготовки до зими.

У USAID нагадали, що в жовтні глава агентства Саманта Пауер оголошувала про інвестиції в теплопостачання України в розмірі 55 млн доларів, а також про надання гуманітарної допомоги, спрямованої на підготовку до зими, на суму 216 млн доларів. Таким чином, загальний внесок USAID для підготовки України до зимового періоду становить приблизно 271 млн доларів.

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Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​