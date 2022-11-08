У США розпочалося голосування на виборах до Конгресу

У США розпочався основний день голосування на виборах до Конгресу. О 5:00 ранку за місцевим часом (це був полудень у Києві) відкрилися деякі дільниці у штаті Вермонт. 8 листопада американці повністю переобирають Палату представників, а також 35 зі 100 членів Сенату.

Крім виборів до Конгресу, у 36 штатах та в трьох заморських територіях США відбуваються вибори губернаторів; у 46 штатах буде повністю або частково переобрано законодавчі збори.

Понад 42 мільйони виборців ще до відкриття основних дільниць проголосували поштою.

Останніми виборчі дільниці закриються на Алясці (8:00 ранку 9 листопада в Києві).

Нині більшість у Палаті представників мають демократи, у Сенаті у республіканців є 50 місць, у демократів 48 (ще два місця у незалежних політиків, які найчастіше підтримують демократів). Прогнози показують, що за підсумками нових виборів республіканці можуть здобути більшість в обох палатах Конгресу.