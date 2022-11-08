Представниця США у ООН прибула до Києва – посольство

Посол Сполучених Штатів у ООН Лінда Томас-Ґрінфілд приїхала до Києва з не анонсованим візитом – про це 8 листопада повідомило посольство США в Україні з посиланням на її речника.

«Посол США в ООН перебуває з одноденним візитом в Києві, де проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії», – заявляє дипломатичне представництво.

Репортерка NPR Ешлі Вестерман повідомила, що першою зупинкою Томас-Ґрінфілд в Україні стало «зернове виробництво у Київській області».

Минулого тижня до Києва приїхав радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван.