Bloomberg: влада США негласно просила банки продовжувати надавати послуги деяким компаніям із РФ

Міністерство фінансів США і Держдепартамент негласно попросили найбільші американські банки, включаючи JPMorgan і Citigroup, не відмовлятися від співпраці з «певними стратегічними російськими компаніями». Про це пише інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Влада США таким чином намагається звести до мінімуму несприятливі наслідки санкційного режиму, зазначає видання.

Зокрема, чиновники закликають банки не відмовляти у наданні «базових послуг» (грошові перекази та конвертація в долари) компаніям, які не потрапили під прямі санкції, таким як «Газпром», «Уралкалій» і «Фосагро».

Bloomberg звернув увагу на те, що у вересні гендиректора JPMorgan Джеймі Даймона під час слухань у Конгресі США звинувачували у використанні лазівок для обходу санкцій, зокрема для ведення бізнесу з «Газпромом». Тоді Даймон заявив: «Ми дотримуємося інструкцій американського уряду, оскільки вони просили нас зробити це».

За даними агентства, зусилля адміністрації Джо Байдена спрямовані зниження негативних наслідків санкцій. Стверджується, що таким чином американська влада намагається уникнути «глобальної економічної катастрофи».

JPMorgan і Citigroup відмовилися від коментарів виданню. Міністерство фінансів США повідомило, що раніше випустило роз’яснення для банківської сфери, в якому йшлося про те, що діяльність у галузі гуманітарної допомоги, енергетики та сільського господарства дозволена.

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що хоче, щоб банки і підприємства забезпечували надходження грошей до секторів російської економіки, які не перебувають під санкціями, але про масштаби переговорів із банками раніше не повідомляли.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільші банки оголосили про згортання ділової активності у Росії. Про свій вихід із країни повідомили JPMorgan і Goldman Sachs, пізніше це зробила Citigroup.

У липні Україна закликала великі американські та європейські банки розірвати зв’язки з компаніями, які торгують російською нафтою. Листи були надіслані американським JPMorgan Chase, Citigroup, британській HSBC і французькій Credit Agricole.