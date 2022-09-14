Фінансовий сектор Росії зазнав на сотні мільярдів доларів втрат через санкції – Bloomberg

Фінансовий сектор Росії зазнав на сотні мільярдів доларів «прямих втрат» унаслідок масштабних санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на внутрішній документ міністерства фінансів РФ.

За даними видання, оцінка, яка враховує значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 мільярдів доларів заморожених валютних резервів, була включена до презентації для зустрічі високого рівня офіційних осіб щодо відповіді на санкції, що відбулася минулого місяця.

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У звіті йдеться про збитки для фінансової системи Росії, без урахування впливу санкцій на економіку загалом. Також у документі описується збиток, завданий фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектора, які потрапили під санкції, відключення від Swift і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення.

Мінфін РФ відмовився від коментарів. Путін заявляв нещодавно, що «Росія впевнено справляється із зовнішнім тиском», а економіка «стабілізується та прямує до траєкторії зростання».