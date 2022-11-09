Росія вчергове заявила, що призупиняє рух автотранспорту Кримським мостом

Російське Міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.

Причина 12-годинних обмежень, як йдеться в повідомленні російського відомства, – «ремонтно-відновлювальні роботи».

Раніше через ремонтні роботи рух Кримським мостом призупиняли 8 листопада.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше – чотирьох.

Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві «точно не замовляли» вибух на мосту.