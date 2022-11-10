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Москва називає відступ із правобережжя Херсонщини «маневром на підготовлені позиції»

Запуск із ракетної системи HIMARS на Херсонщині, 5 листопада 2022 року

Міністерство оборони Росії 10 листопада на щоденному брифінгу прозвітувало про відведення російських військ із територій Херсонської області на правому березі Дніпра.

«На Миколаєво-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану», – повідомив офіційний представник військового відомства Ігор Конашенков.

У Генеральному штабі Збройних сил України наполягають, що ймовірне відведення російських військ із Херсона та правобережної частини Херсонської області є не бажанням окупаційних сил, а «результатом наших активних дій».

«Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі», – сказав на брифінгу 10 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Відступ російських військ на півдні (мапа)

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9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

На думку британської розвідки, «здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії».

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