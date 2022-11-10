Москва називає відступ із правобережжя Херсонщини «маневром на підготовлені позиції»

Міністерство оборони Росії 10 листопада на щоденному брифінгу прозвітувало про відведення російських військ із територій Херсонської області на правому березі Дніпра.

«На Миколаєво-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану», – повідомив офіційний представник військового відомства Ігор Конашенков.

У Генеральному штабі Збройних сил України наполягають, що ймовірне відведення російських військ із Херсона та правобережної частини Херсонської області є не бажанням окупаційних сил, а «результатом наших активних дій».

«Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі», – сказав на брифінгу 10 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Читайте також: Росія припинила «евакуацію» з Херсона «через відсутність охочих» – Генштаб

9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

На думку британської розвідки, «здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії».