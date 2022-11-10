Наступ на Херсон, чи звільнена Миколаївщина, і про що говорити з Росією?

Наступ на півдні: звільнення Миколаївщини

Миколаївська область повністю звільнена від російських військ. Про це 10 листопада повідомив Роман Костенко – народний депутат і секретар парламентського комітету з питань національної оборони та розвідки, який із перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у обороні Миколаївщини.

Генштаб ЗСУ та влада України станом на 17:30 поки це не коментували.

Наступ на півдні триває. А що з Херсоном?

ЗСУ наступають на півдні України, просуваючись до Херсона.

«За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона – це результат наших активних дій», – заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він додав, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсона, але ЗСУ продовжують наступати відповідно до свого плану.

9 листопада російські генерали Шойгу і Суровікін оголосили про рішення вивести угрупування російських сил з правого берега Дніпра і зайняти оборону на лівому.

«Російські війська увійшли в нову фазу – вони віддають перевагу організованому відведенню військ замість спроб повністю зупинити український контрнаступ», – йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни.

Які справжні задуми російського командування, чи вдасться армії РФ організовано залишити Херсон або ж вона зазнає розгрому?

Про що говорити з Росією?

На тлі своїх неуспіхів на фронті офіційна Москва все частіше натякає на переговори. Українська ж сторона публічно продовжує заявляти про те, що ніякі переговори з Росією, допоки російські окупанти не покинуть всі захоплені українські території – неможливі.

Однак американське видання Politico з посиланням на свої джерела стверджує, що Київ дещо пом'якшив свою риторику щодо перспективи переговорів на прохання США. Це сталося, як пише Politico, після кількох днів переговорів між Києвом і Вашингтоном, включаючи особистий візит до України радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана.

Коли і за яких умови сторони можуть сісти за стіл переговорів? І про що говорити з Росією?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: