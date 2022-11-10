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Нардеп Костенко повідомив про «повне звільнення» Миколаївщини. Влада поки не коментує

Військовослужбовці 131-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ святкують звільнення від армії РФ міста Снігурівки, що на Миколаївщині. Снігурівка, 10 листопада 2022 року

Миколаївська область повністю звільнена від російських військ. Про це 10 листопада повідомив Роман Костенко – народний депутат і секретар парламентського комітету з питань національної оборони та розвідки, який із перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у обороні Миколаївщини.

«Зараз знаходжусь у місті Снігурівка: воно звільнене силами нашої оборони. У цей час проходить зачистка міста. Наші хлопці беруть його повністю під контроль. І це – останнє місто, яке утримувалось противником у Миколаївській області. Тому ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена, і зараз наші сили оборони продовжують звільняти міста і селища Херсонської області», – зазначив він.

Водночас офіційних заяв про це від військово-політичного керівництва країни наразі не було.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зараз «жодні групи, делегації і журналісти не допускаються у звільнені села».

«Ексклюзивне право знімати відео зараз у ЗСУ», – наголосив він.

Кім також закликав мешканців деокупованих населених пунктів не поспішати повертатися додому.

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