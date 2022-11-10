Нардеп Костенко повідомив про «повне звільнення» Миколаївщини. Влада поки не коментує

Миколаївська область повністю звільнена від російських військ. Про це 10 листопада повідомив Роман Костенко – народний депутат і секретар парламентського комітету з питань національної оборони та розвідки, який із перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у обороні Миколаївщини.

«Зараз знаходжусь у місті Снігурівка: воно звільнене силами нашої оборони. У цей час проходить зачистка міста. Наші хлопці беруть його повністю під контроль. І це – останнє місто, яке утримувалось противником у Миколаївській області. Тому ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена, і зараз наші сили оборони продовжують звільняти міста і селища Херсонської області», – зазначив він.

Водночас офіційних заяв про це від військово-політичного керівництва країни наразі не було.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зараз «жодні групи, делегації і журналісти не допускаються у звільнені села».

«Ексклюзивне право знімати відео зараз у ЗСУ», – наголосив він.

Кім також закликав мешканців деокупованих населених пунктів не поспішати повертатися додому.