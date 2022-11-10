ЗСУ просунулися на Луганщині, на Донеччині оперативна ситуація «найбільш складна» – Генштаб

Збройні сили України просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до двох кілометрів, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

«На Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках в ході ведення бойових дій на відстань до двох кілометрів», – зазначив він.

Водночас, за словами Громова, на Донеччині оперативна ситуація наразі є «найбільш складна»: російські війська ведуть там наступальні дії, а також здійснюють ракетні удари та авіаційні обстріли не лише позицій ЗСУ, а й об’єктів цивільної інфраструктури.

«Про стійкість оборони наших військ і мужність наших воїнів може свідчити те, що противник зазнає суттєвих втрат. Лише протягом однієї доби на Бахмутському напрямку у складі ПВК втрати склали 138 осіб. З них – третина вбитими, решта – пораненими (з яких – 24 важкі і, напевно, вже теж ніколи не побачать своїх рідних і близьких)», – зазначив Громов.

Станом на ранок 10 листопада, російські війська, за даними Генштабу ЗСУ, втратили близько 740 осіб за останню добу.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

9 листопада голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. «Те саме, ймовірно, з українського боку», – додав Міллі.

Отримати незалежне підтвердження оцінок втрат в умовах воєнного конфлікту, що триває, неможливо.