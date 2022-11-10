Російські війська понесли найбільші втрати на Лиманському та Авдіївському напрямку – штаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 740 осіб за останню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада.

Загальні втрати Росії від початку вторгнення українське командування оцінює в 78 690 військових, а також:

2804 танків (+3)

5682 бойових броньованих машин (+16)

1805 артилерійських систем (+3)

393 реактивні системи залпового вогню

205 засобів протиповітряної оборони

278 літаків

260 гелікоптерів

1499 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+16)

399 крилатих ракет

16 кораблів

4242 автомобілів і автоцистерн (+15)

159 одиниць спеціальної техніки

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. «Те саме, ймовірно, з українського боку», додав він.

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.