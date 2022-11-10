Російські війська понесли найбільші втрати на Лиманському та Авдіївському напрямку – штаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 740 осіб за останню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада.
Загальні втрати Росії від початку вторгнення українське командування оцінює в 78 690 військових, а також:
- 2804 танків (+3)
- 5682 бойових броньованих машин (+16)
- 1805 артилерійських систем (+3)
- 393 реактивні системи залпового вогню
- 205 засобів протиповітряної оборони
- 278 літаків
- 260 гелікоптерів
- 1499 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+16)
- 399 крилатих ракет
- 16 кораблів
- 4242 автомобілів і автоцистерн (+15)
- 159 одиниць спеціальної техніки
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. «Те саме, ймовірно, з українського боку», додав він.
Читайте також: У Генштабі ЗСУ повідомили, скільки ударів упродовж дня завдали по армії РФ
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ