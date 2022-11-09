У Генштабі ЗСУ повідомили, скільки ударів упродовж дня завдали по армії РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українська авіація упродовж доби завдала чотири удари по армії РФ.

«Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА «Шахед» та 2 «Орлани». Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про свої втрати не повідомляє. Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Триває двісті п’ятдесят дев’ята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.