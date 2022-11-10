Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

США відмовляються надати Україні дрони Gray Eagle, щоб «уникнути ескалації» з Росією – WSJ

У червні агенція Reuters повідомляла, що адміністрація Байдена розглядає можливість продажу Україні чотирьох безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle

Адміністрація президента США Джо Байдена не надаватиме Україні безпілотні літальні апарати Gray Eagle, попри запити Києва – про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

«Пентагон відхилив цей запит через побоювання, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту та бути сигналом Москві, що США надають зброю, яка може вражати позиції всередині Росії», – цитує видання американських посадовців та «інших осіб, знайомих із рішенням».

Читайте також: Зима і російські атаки. США нададуть ще 25 млн доларів для допомоги Україні

За їхніми словами, у Вашингтоні також побоюються можливого викрадення технологій, якщо дрони будуть захоплені на полі бою, проте це не є головною мотивацією рішення.

WSJ також наводить позицію речника компанії General Atomics, яка виготовляє безпілотники – він підтверджує, що Білий дім повідомив виробника про своє рішення, але не наводить деталей.

Пентагон і Білий дім також наразі не коментували ці дані.

У червні агенція Reuters повідомляла, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість продажу Україні чотирьох безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle.

Як ЗСУ стримує тиск російської армії
Embed
Як ЗСУ стримує тиск російської армії

No media source currently available

0:00 0:22:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG