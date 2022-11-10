У Пентагоні оцінили втрати Росії й України у війні

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. «Те саме, ймовірно, з українського боку», – додав Міллі.

Він також заявив, що, за його оцінками, було вбито близько 40 тисяч цивільних громадян України. «Це величезні масштаби людських страждань», – сказав Міллі.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив дипломатичного рішення для припинення війни, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США зазначив, що початкова відмова від переговорів під час Першої світової війни посилила людські страждання і призвела до мільйонів жертв.

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«Тому, коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, користуйтеся цим моментом», – сказав генерал Міллі.

Отримати незалежне підтвердження оцінок втрат в умовах воєнного конфлікту, що триває, неможливо.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що за даними на 10 листопада, на війні було вбито понад 78 тисяч російських військових.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Російська служба Бі-бі-сі спільно з виданням «Медіазона» і командою волонтерів веде поіменний список втрат російських військовослужбовців в Україні на основі підтверджених повідомлень про загибель. На початок листопада у ньому є дані про 8300 загиблих.

Точне число загиблих військових з боку України також не розкривається. 22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових. Президент Володимир Зеленський у вересні заявляв, що щодня у війні проти російської агресії Україна втрачає близько 50 воїнів у напрямках наступальних і оборонних дій.

9 серпня у Пентагоні заявляли, що від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.