Зеленський: Україна втрачає щодня близько 50 воїнів

Щодня, у війні проти російської агресії, Україна втрачає близько 50 воїнів в напрямках наступальних і оборонних дій. Про це під час спілкування з французькими журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Водночас він наголосив, що це – не коректні, а лише приблизні цифри.

«Це позиція наших військових: не давати точні цифри... Бо це – життя людей. Але ми втрачаємо людей у чотири-в п'ять разів менше, ніж росіяни», – зазначив Зеленський.

22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.

Станом на ранок 23 вересня, згідно з даними українського Генштабу, Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 56 060 військових.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.