У Генштабі ЗСУ розповіли, чого очікують від мобілізації в Росії

У Генеральному штабі ЗСУ припускають, що на першому етапі мобілізації, ймовірно, протягом місяця-півтора противник планує доукомплектувати до повного штату свої з'єднання та військові частини, залучені до бойових дій на території України.

«На першому етапі, ймовірно, протягом місяця-півтора противник планує доукомплектувати до повного штату свої з'єднання та військові частини, залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування підрозділів прикордонної служби Федеральної служби безпеки противника для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які задіяні на прикритті державного кордону з нашою країною», – заявив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, найбільшу частину мобілізованих становитимуть посадові особи сержантського та рядового складу, а також молодші офіцери – це категорія, яка найбільше зазнала втрат у війні проти України.

«Надалі не виключається, що протягом другого етапу противник продовжить виконувати свої заходи мобілізації, буде створено низку загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня, відповідний комплект підрозділів ракетних військ та артилерії. Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника наразі немає, а їх підготовка займатиме тривалий час. Тому насамперед противник зосередить свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії», – зазначив він.

За словами Громова, ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

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21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.