Салліван пропонував Зеленському задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів – WSJ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів, повідомляє газета The Wall Street Journal.

Зокрема йдеться про перегляд тези української влади про намір військовою силою домогтися звільнення анексованого у 2014 році Криму.



Представники адміністрації, включаючи Саллівана, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тисне на Київ щодо дипломатичного курсу, практика, яка бентежить союзників США по НАТО. За словами двох високопоставлених європейських чиновників, офіційні особи Держдепартаменту сша проінформували деяких європейських партнерів у Вашингтоні минулого тижня, щоб зняти занепокоєння щодо зміни підходу.



«Наше завдання – щоб вони (українці - ред.) мали найкращу позицію на полі бою, щоб, коли і якщо є можливість для дипломатії, вони були в найкращій позиції за столом переговорів», – сказав Салліван у четвер, додавши, що США не тиснуть на Україну.

Українська влада наразі не реагувала на це повідомлення The Wall Street Journal.

Це не перше подібне повідомлення The Wall Street Journal. Минулого тижня видання повідомляло, що Джейк Салліван проводить «конфіденційні розмови» з найближчим оточенням Володимира Путіна. Крім того, за інформацією видання, Салліван закликав керівництво України публічно висловити готовність до пошуків миру.

11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не закривав двері для переговорів з Росією, але, як і раніше, вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.

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На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.