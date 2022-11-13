«Армія РФ лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах» – Зеленський про воєнні злочини на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на деокупованих територіях Херсонщини правоохоронці задокументували вже понад 400 воєнних злочинів.

«Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, на деокупованих територіях Херсонщини також триває затримання російських військових і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

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Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.