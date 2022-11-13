На кладовищі у Херсоні кореспонденти Радіо Свобода виявили сліди ймовірних масових поховань (фото)

На міському кладовищі у Херсоні кореспонденти Радіо Свобода виявили сліди ймовірних масових поховань.



Наразі невідома точна кількість людей, які захоронені в могилах, а також невідомі причини їхньої смерті.

На деяких могилах вказані дати смерті – це кінець лютого і початок березня 2022 року.

Водночас перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону заявив, що про виявлені масові захоронення на звільненій території Херсонщини наразі зарано говорити.

«Але за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми одразу робимо все для ідентифікації тіл і належного документування зазначених воєнних злочинів», – сказав він.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України підтвердило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.