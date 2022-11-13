Українські військові з початку тижня деокуповали 179 населених пунктів – ОК «Південь»

Українські військові з початку тижня деокуповали 179 населених пунктів на півдні України, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, в звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні.

«Ворог не припиняє обстрілів позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів», – додають в оперативному командуванні «Південь».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 12 листопада українські військові встановили контроль над понад 60 населеними пунктами Херсонської області.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.