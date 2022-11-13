Україна має поступ у війні з Росією, але Москва ще дуже далека від того, щоб здатися – Воллес

Україна має поступ у війні з Росією, але Москва ще дуже далека від того, щоб здатися, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.



«Україна має поступ... Це не великий крок, але, тим не менш, напрямок руху – це українці», – сказав Воллес Times Radio, повідомляє агенція Reuters.А

Він застеріг, що нерозумно розглядати відхід Росії з Херсона як кінець війни.

«Ніхто не недооцінює Росію. Росія далека від того, щоб здатися», – вважає британський міністр оборони.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.