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На Херсонщині тимчасово заборонено користуватися водним транспортом – влада

На Херсонщині громадянам України заборонили користуватися водним транспортом у Херсонській області на п'ять днів – із 13 по 18 листопада, йдеться в розпорядженні місцевої влади

На Херсонщині громадянам України заборонили користуватися водним транспортом, йдеться у розпорядженні Херсонської обласної військової адміністрації.

«Заборонити з 13 по 18 листопада 2022 року включно користуватися всіма видами водного транспорту на водних об'єктах у межах Херсонської області», – повідомила влада.

Зазначено, що дану заборону запроваджують задля безпеки громадян на водних об'єктах.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

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