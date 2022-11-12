ЗСУ встановили контроль над понад 60 населеними пунктами Херсонщини – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що кількість звільнених від окупаційних російських військ населених пунктів на Херсонщині зростає.

«Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль над більш ніж 60 населеними пунктами Херсонської області. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні також тривають стабілізаційні заходи», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що успіх на Херсонщині став можливим завдяки тому, що свою службу українські військові гідно несуть на інших напрямках. Він відзначив військових на Донеччині, вказавши, що там «справжнє пекло» і щоденні жорстокі бої.

«Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках», – наголосив президент.

Раніше сьогодні у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи сил оборони проводять стабілізаційні заходи. До Херсона повернулись представники обласної військової адміністрації.

На території Херсона, за даними голова Нацполіції Ігоря Клименка, наразі працюють близько 200 поліцейських, один із саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі міста.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.