За добу відкрито понад пів сотні проваджень через воєнні злочини РФ на Херсонщині – поліція

Поліція відкрила 51 кримінальне провадження за добу за фактами воєнних злочинів російських військ на Херсонщині, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, від жителів з деокупованих територій надходять заяви про знущання, крадіжки, мародерство, вивезення військовим російським транспортом майна з магазинів та приватних будинків.

У ще окупованих населених пунктах Бериславського та Каховського районів російські військові викрадають автотранспорт та мисливську зброю.

«До поліції надійшла заява від жителя Херсона, що у жовтні в обласному центрі російські військові викрали службовий автомобіль Renault Sandero охоронної форми. У с. Залізний Порт Скадовського району військові РФ захопили дачний кооператив, заселилися в будинки та самовільно використовують кооперативну електричну підстанцію з метою споживання електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.

На території Херсона, за даними голова Нацполіції Ігоря Клименка, наразі працюють близько 200 поліцейських, один із саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі міста.

Клименко каже, що навколо і на території Херсона виставлені блокпости, тривають стабілізаційні заходи.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.