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За добу відкрито понад пів сотні проваджень через воєнні злочини РФ на Херсонщині – поліція

Від жителів з деокупованих територій надходять заяви про знущання, крадіжки, мародерство, вивезення військовим російським транспортом майна

Поліція відкрила 51 кримінальне провадження за добу за фактами воєнних злочинів російських військ на Херсонщині, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, від жителів з деокупованих територій надходять заяви про знущання, крадіжки, мародерство, вивезення військовим російським транспортом майна з магазинів та приватних будинків.

У ще окупованих населених пунктах Бериславського та Каховського районів російські військові викрадають автотранспорт та мисливську зброю.

«До поліції надійшла заява від жителя Херсона, що у жовтні в обласному центрі російські військові викрали службовий автомобіль Renault Sandero охоронної форми. У с. Залізний Порт Скадовського району військові РФ захопили дачний кооператив, заселилися в будинки та самовільно використовують кооперативну електричну підстанцію з метою споживання електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.

На території Херсона, за даними голова Нацполіції Ігоря Клименка, наразі працюють близько 200 поліцейських, один із саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі міста.

Клименко каже, що навколо і на території Херсона виставлені блокпости, тривають стабілізаційні заходи.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

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