На звільненій від військ РФ Херсонщині виявили останки тіл цивільних – Офіс генпрокурора

Правоохоронці виявили на звільненій від російських військ території Херсонщини останки тіл цивільних мешканців. Про це 11 листопада повідомив Офіс генпрокурора.

«Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту. При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа», – зазначають у Офісі генпрокурора.

Наразі знахідки відправлені на експертизу.

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