«Укрпошта» випустила марку про Херсон на честь його звільнення

«Укрпошта» випустила марку з нагоди звільнення Херсона від російської окупації. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський та анонсував початок її передзамовлення 11 листопада.

«Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на пару днів раніше події. Бо в Укрпошті точно знають, що наші військові – найкращі, а деокупація, то лише питання часу», – зазначив він.

Головний елемент марки, присвяченої звільненню Херсона, – скибки кавуна.

«До марки також випускаємо конверт, де наш солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну та листівка «Херсон – це Україна». Кавунів багато не буває», – додав Смілянський.

За його словами, «Укрпошта» очікує запустити продаж марки безпосередньо у Херсоні у грудні.

«Може я зроблю це, як в.о. директора Херсонської дирекції, хоча, знаючи нашу команду та швидкість поновлення роботи Укрпошти, це навряд чи, бо ми поновимо там свою роботу значно раніше)», – зазначив гендиректор компанії.

Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в лютому та березні.

У вересні Росія оголосила про анексію (фактичне приєднання) територій області, що не визнали переважна більшість країн ООН та Україна.

9 листопада російський командувач російського угруповання генерал Сергій Суровікін оголосив про відступ на правий берег Дніпра на Херсонщині військ РФ.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

Удень 11 листопада сили опору підняли український прапор у центрі Херсону. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що українські військові увійшли до обласного центру, який залишили російські війська.