«Здали Херсон, здадуть і Москву» – за плакат у Росії затримали активістку НБП

У центрі російського міста Перм силовики затримали активістку Ольгу Сюткіну із плакатом «Здали Херсон, здадуть і Москву». Про це з посиланням на телеграм-канал «Молотов!» повідомляє 11 листопада видання «ОВД news».

На плакаті, крім основного тексту, було розміщено зображення міністра оборони Росії Сергія Шойгу з клоунською перукою та гримом, а також напис «гугли ст. 280.1 КК РФ» (в ній ідеться про заклики до порушення цілісності Росії).

Коли до Сюткіної підійшли поліцейські, вона перерізала руку зі словами «Це кров російських людей». Силовики не стали надавати дівчині першу допомогу, але відвели в автозак чекати на приїзд швидкої допомоги. Однак згодом затриману з порізами на руках доправили до відділку поліції до прибуття медиків.

У відділі на Ольгу Сюткіну склали протокол за статтею про дискредитацію російської армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Сюткіна належить до заснованої покійним нині письменником Едуардом Лимоновим Націонал-большевицької партії (НБП), яка критикує чинну російську владу з «патріотичних» позицій.

Навіть провладні коментатори в Росії нині вказують на небезпеку коментування втечі російських військ із Херсона – за схвалення цих дій загрожує стаття 280.1 Кримінального кодексу (заклики до порушення цілісності Росії), а за негативне ставлення – переслідування за «дискредитацію російської армії».