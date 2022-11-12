«Працюємо серед героїв»: посол Британії привітала українців із деокупацією Херсона

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців зі звільненням бійцями ЗСУ Херсона від російських окупантів.

«Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв», - зазначила Сіммонс в твітері 12 листопада.

Британська дипломат запевнила, що вчора «цілий день не могла зосередитися ні на чому іншому, окрім новин щодо Херсона».

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.