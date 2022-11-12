Російські війська готувались до втечі з Херсона більш ніж два тижні – британська розвідка

Армія РФ готувалась до втечі з Херсона майже протягом трьох тижнів. Ймовірно, вивід окупаційних військ розпочався разом із так званою «евакуацією», яку оголошували окупанти, йдеться в повідомленні британської розвідки в твітері.

«Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли посадовці росіян у Херсоні закликали мирних жителів залишити місто», – йдеться у зведенні.

Британська розвідка допускає, що російські військові, зокрема і в цивільному одязі, залишили місто разом із заявленими 80 тисячами «евакуйованих» осіб.

Однак, за інформацією Міноборони Британії, втеча окупантів з Херсона завдасть Росії репутаційної шкоди, оскільки це був єдиний обласний центр, який був захоплений окупантами ще в лютому нинішнього року.

«Відхід є публічним визнанням труднощів, із якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра», – зазначили у розвідці.

Ймовірно, Росія все ще намагається евакуювати війська з інших районів області через річку Дніпро до оборонних позицій на східному березі, уточнили в Міністерстві оборони Британії.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.