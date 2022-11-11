Херсон: скільки військ вдалося вивести Росії, і чому

11 листопада. Армія України заходить у Херсон. На перших кадрах зі звільненого міста люди качають військову на руках на центральній площі. Карта окупації тане на очах.

«Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон». Таке повідомлення сьогодні поширює ГУР Міноборони України на тлі входження українських військ в населені пункти на правому березі Херсонщини, які ще кілька днів тому були під контролем російських військ. Чи багато залишилося російських військ на правому березі Дніпра, як можна завдати найбільшої шкоди агресору, який відступає, та чи є в цьому якісь ризики для ЗСУ, розбирається Радіо Донбас Реалії.

Ще сьогодні до обіду російське Міноборони та російські «воєнкори» заявили, що російські війська повністю виведено з правого берега Дніпра; при цьому в них нібито не було жодних втрат в живій силі та техніці. Однак, одразу було зрозуміло, що ця заява має мало спільного з реальністю. В мережі вже з’являлися фото та відео із залишеною технікою та боєприпасами РФ.

Проте, кількість таких фото й відео значно менша, ніж це було, наприклад, під час звільнення Ізюму Харківської області, або Лиману на Донеччині. Також майже не трапляються відео та фото з полоненими. Офіційної інформації про трофеї ЗСУ на Херсонщині наразі немає, але радник Офісу президента Олексій Арестович пише, що російським військам усе ж вдалося вискочити. Полонених небагато. Але трофеїв вистачає.

А в ГУР Міноборони повідомляють, що 10 тисяч військових РФ усе ще можуть перебувати на правому березі Дніпра.

Тож можна припустити, що російські війська виходили швидко й не обтяжували себе важкою технікою та боєприпасами. Наприклад, як на цьому відео пропагандистів:



Росія почала діяти, щойно зрозуміла, що не втягне Україну у вуличні бої

Насправді, є і захоплена техніка, і захоплені полонені. Дані поступово будуть публікуватися. Але їх не так багато, як було на Харківщині, говорить голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. За його словами, зараз російському командуванню вдалося краще підготуватися, тоді як на Харківщині Україна мала стратегію швидкого неочікуваного просування. І вона вдалася.

На Херсонщині армія діяла за планом поступового виснаження противника. І його командування, розуміючи це, ще заздалегідь почало вживати заходів: наприклад, переправляти артилерію на лівий берег.



«Росіяни готувалися до нашого стрімкого наступу. Готували спеціальні позиції, аби завдати нашим військам максимальної шкоди. Але наше командування обрало тактику на виснаження. І коли противнику стало зрозуміло, що не вдасться втягнути наші війська в тяжкі вуличні бої, росіяни почали спішно виводити свої війська. Звісно, по ним наносилося артилерійське ураження, але завдяки наведеним переправам все ж значну частину військ їм вдалося вивести», – розповів Сергій Кузан.

Кілька етапів виведення російських військ

Про те, що евакуацію своїх сил РФ розпочала не позавчора, а ще кілька тижнів тому, говорить й оглядач групи Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Все відбувалося у декілька етапів. Спочатку вивозили своїх лікарів; потім відводили на лівий берег артилерію; згодом перевезли системи зв’язку; також поступово виводилися найбільш боєздатні підрозділи, а на їхнє місце заводилися мобілізовані.

Останній же етап проходив у ніч з 10 на 11 листопада. Здебільшого, виходили в пішому порядку або на колісній техніці. Збройні сили України робили усе, аби відхід не був легким: проводилися обстріли переправ.



«Цієї ночі було знищено переправу, по якій здійснювалася евакуація. Але дізнатися про втрати окупантів ми зможемо лише тоді, коли підійдемо до Антонівського мосту. Наразі ж про те, які втрати понесли окупанти, знають лише дніпровські раки», – говорить Олександр Коваленко.

Ризики переслідування

ЗСУ не могли дуже активно переслідувати війська, що відступали: по-перше, їх могли заманити в пастку, по-друге, є висока замінованість територій.



«Дуже щільно замінована місцевість, присутні диверсійні групи, які прикривали відхід окупантів. І не виключено було, що вони могли сконцентрувати деякі сили та засоби, аби оточити передові підрозділи ЗСУ, якби вони висувалися досить далеко», – говорить експерт групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Через це вся операція й проходила обережно. По-суті, ЗСУ штовхали лінію оборони без ривків.

Серед трофеїв, отриманих армією України під Херсоном, виявився і такий вертоліт:

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