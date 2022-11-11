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Війна

Як армія РФ «окопалась» на лівобережжі Дніпра на Херсонщині – супутникові знімки

Супутникові знімки Planet Labs споруджених російською армією оборонних укріплень на лівому березі Дніпра.

Перед відступом із правобережної частини Херсонської області російські війська вирили численні окопи та спорудили укріплення для військової техніки на лівому березі Дніпра – про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні «Схем» та російської служби Радіо Свобода. Фотографії з супутника також підтверджують, що армія РФ підірвала декілька прольотів моста, що веде до греблі Каховської ГЕС.

На знімках сервісу Planet Labs, зроблених 10 листопада, видно, що нова лінія окопів завдовжки майже 2 кілометри з'явилася уздовж берега ріки на північ від Каховської ГЕС.

Ця лінія включає в себе нові укріплення для військової техніки, яких раніше не було в цьому місці, можливо – для артилерійських систем.

Нові окопи видно і біля в'їзду на територію Новокаховського річкового порту, розташованого на північний схід від Каховської ГЕС.

Нова лінія окопів довжиною понад 1200 метрів, якої немає на попередніх знімках, з'явилася на острові Коса, ліворуч від Каховської гідроелектростанції.

У самій Новій Каховці окопи вириті російськими військовими в районі причалу, який російська армія використовувала для перекидання військ із берега на берег. Раніше «Схеми» та російська служба Радіо Свобода повідомляли про поромну переправу, що працювала там: за допомогою супутникових знімків нам вдалося встановити, що Росія почала вивозити солдатів і військову техніку з правого берега ще в середині жовтня.

Супутникові знімки, опубліковані сервісом Planet Labs 11 листопада, також свідчать, що армія РФ підірвала кілька прольотів моста, що веде до греблі, яка була останнім сухопутним шляхом, що з'єднував береги Дніпра в цьому районі.

Виходячи з Херсона, окупанти підірвали і кілька прольотів Антонівського мосту, раніше серйозно пошкодженого українськими обстрілами. Проте, як видно на супутникових знімках, перед цим російська армія викопала нові окопи біля в'їзду на міст на лівому березі ріки.

OSINT-журналіст Бенджамін Піттет раніше повідомляв про інші, побудовані Росією укріплення та оборонні споруди в іншій частині Херсонської області, у напрямку до адміністративного кордону з Кримом, який Росія анексувала в 2014 році. Він ідентифікував нову споруду біля КПП Чонгар на адміністративному кордоні.

  • Українські війська декілька місяців поспіль завдавали ударів по мостах та переправах через Дніпро, обмежуючи здатність Росії поповнювати свої сили на західному (правому) березі річки на Херсонщині.
  • За даними військових аналітиків, ці зусилля також серйозно перешкодили здатності Росії вивести свої сили з правого берега на тлі прискорення українського наступу на місто Херсон.
  • 9 листопада російське міністерство оборони Сергій Шойгу та головнокомандувач російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін оголосили про «масштабний відступ із правого берега». 11 листопада Міністерство оборони Росії оголосило про «завершення виведення військ».

11 листопада Головне управління розвідки України також повідомило, що українські сили вже перебувають у Херсоні, а на фотографіях і відео, які поширювалися в соціальних мережах, видно, як люди розмахують українськими прапорами, танцюють і скандують гасла на головній площі міста.

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    Кирило Овсяний

    Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми. Корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) з 2021 року. Почав співпрацю у 2019 році з проєкту «Схеми в регіонах». У 2018–2021 роках працював в одеському інтернет-виданні «Українська служба інформації».

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    Марк Крутов

    Редактор інформаційної служби та інформаційних програм Російської редакції Радіо Свобода. Співпрацюю з Російською редакцією Радіо Свобода з 2003 року. Народився в 1977 році в Москві. Закінчив РДГУ (спеціальність – філологія). Працював перекладачем з англійської мови, редактором інтернет-сайту «Русское бюро новостей», директором телевізійної програми «В поисках приключений», публікувався в російських газетах і журналах.

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    Майк Екел

    Старший кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Пишу, зокрема, про політичні та економічні події в Україні, Росії, а також про кіберзлочинність та шпигунство. Із перших вуст розповідав про війни в Чечні та Грузії, ситуацію з заручниками в Беслані 2004 року, а також про анексію Криму в 2014 році та початок війни на Донбасі.

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