Українська розвідка: понад 10 тисяч військових РФ ще можуть бути на правому березі Дніпра

Головне управління розвідки Міністерства оборони України припускає, що на правобережжі Херсонщини залишається ще понад половина від числа російського окупаційного контингенту.

«Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню The Guardian оцінив, що більш як половина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб. «Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших», – цитує Скібіцького ГУР МО.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.