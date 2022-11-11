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Війська РФ укріплюють оборону на лівому березі Дніпра та на півночі Криму. На Херсонському напрямку тривають заходи ЗСУ 

З міркувань безпеки, офіційне оприлюднення результатів по Херсонському напрямку українські військові обіцяють згодом

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на фронті станом на вечір 11 листопада.

«Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом», – повідомили у Генштабі.

Згідно з повідомленням, армія РФ наразі зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території Криму. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, додали українські військові.

«В районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8», – йдеться в повідомленні.

Також Генштаб повідомляє про ураження пукту армії РФ в районі Енергодара, та російського штабу – у населеному пункті Червоний Маяк на Херсонщині.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває двісті шістдесят перша доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.

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