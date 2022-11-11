«Історичний день» – Зеленський у день звільнення Херсона закликав солдатів РФ на правому березі здатися в полон

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів, які досі перебувають на правому березі Дніпра в районі Херсона.

«Хочу окремо відзначити тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули у Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас за законом та міжнародними нормами», – сказав Зеленський у відеозверненні у п’ятницю.

Він запевнив, що тим російським військовим, хто перевдягся в цивільне, сховатися не вдасться.

«Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів», – наголосив президент.

Сьогоднішній день звільнення Херсона він назвав історичним.

«Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже в місті… І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць і будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні», – сказав Зеленський.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.