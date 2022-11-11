Звільнення Херсона. Підрив Антонівського моста. Пушкінопад

- Звільнення Херсона
Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Перші синьо-жовті прапори з’явилися у місті вже зранку 11 листопада: не чекаючи офіційних повідомлень про деокупацію, у центр міста почали виходити жителі із українськими прапорами.
- Підрив Антонівського моста
Прокремлівські видання заявили про підрив Антонівського моста із відповідними фотопублікаціями. Офіційних коментарів української влади щодо руйнувань моста поки немає.
- Замінували все, що змогли
Відступаючи з Херсонщини, російська армія продовжує ракетні обстріли. Нічні атаки на Миколаїв та Вінниччину.
The New York Times пише, що між США, країнами Європи та Україною є певні розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.
- Пушкінопад
Пушкінопад: у центрі Житомира демонтували пам’ятник російському поету.
Напередодні Пушкіна знесли і у Харкові. Весною Пушкіна позбулися Мукачево, Ужгород та Тернопіль.
Про все це дивіться у програмі Свобода Live:
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