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Війна

Звільнення Херсона. Підрив Антонівського моста. Пушкінопад

11 листопада 2022 вже назвали історичним днем звільнення Херсона
  • Звільнення Херсона

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Перші синьо-жовті прапори з’явилися у місті вже зранку 11 листопада: не чекаючи офіційних повідомлень про деокупацію, у центр міста почали виходити жителі із українськими прапорами.

  • Підрив Антонівського моста

Прокремлівські видання заявили про підрив Антонівського моста із відповідними фотопублікаціями. Офіційних коментарів української влади щодо руйнувань моста поки немає.

  • Замінували все, що змогли

Відступаючи з Херсонщини, російська армія продовжує ракетні обстріли. Нічні атаки на Миколаїв та Вінниччину.

The New York Times пише, що між США, країнами Європи та Україною є певні розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.

  • Пушкінопад

Пушкінопад: у центрі Житомира демонтували пам’ятник російському поету.

Напередодні Пушкіна знесли і у Харкові. Весною Пушкіна позбулися Мукачево, Ужгород та Тернопіль.

Про все це дивіться у програмі Свобода Live:

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