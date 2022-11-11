Звільнення Херсона. Підрив Антонівського моста. Пушкінопад

Звільнення Херсона

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Перші синьо-жовті прапори з’явилися у місті вже зранку 11 листопада: не чекаючи офіційних повідомлень про деокупацію, у центр міста почали виходити жителі із українськими прапорами.

Підрив Антонівського моста

Прокремлівські видання заявили про підрив Антонівського моста із відповідними фотопублікаціями. Офіційних коментарів української влади щодо руйнувань моста поки немає.

Замінували все, що змогли

Відступаючи з Херсонщини, російська армія продовжує ракетні обстріли. Нічні атаки на Миколаїв та Вінниччину.

The New York Times пише, що між США, країнами Європи та Україною є певні розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.

Пушкінопад

Пушкінопад: у центрі Житомира демонтували пам’ятник російському поету.

Напередодні Пушкіна знесли і у Харкові. Весною Пушкіна позбулися Мукачево, Ужгород та Тернопіль.

Про все це дивіться у програмі Свобода Live: