У Маріуполі стрімко зростає кількість російських військових – влада

Після відступу армії РФ із Херсона, в Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості окупаційних військ, повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

«Два дні поспіль у Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилася присутність військових окупантів як російських військових, так і «днррівців». Якщо до цього вони рухалися через місто, то зараз прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі. Розквартуються знову в порожніх будинках, в квартирах маріупольців», – розповів він.

Також, за словами радника міського голови, у Маріуполі наразі зафіксовано зростання руху військових колон як із технікою, так і з БК.

«Щонайменше, двічі на день колони вантажівок кількістю 40-60 автомобілів рухаються з напрямку Мангуш на виїзд у напрямок Волноваха/Донецьк. Також збільшується кількість техніки, що залишається в місті», – заявив Андрющенко.

За його словами, після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.