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«Ніякого акту доброї волі» – Данілов пояснив, чому війська РФ покинули Херсон

«Якщо б вони там залишалися ще певний період часу, то їх там би фізично вже не було»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що саме стало причиною відходу військ РФ з Херсона, який вони тримали під окупацією від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«Те, що стосується відходу окупантів – це під впливом наших Збройних сил відбувається. Ніякого акту доброї волі або ще щось вони собі вигадують і показують по телебаченню, що хтось комусь дає команди. Вони (росіяни – ред.) мали чітке уявлення: якщо б вони там залишалися ще певний період часу, то їх там би фізично вже не було», – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО зауважив, що цивільним поки не варто повертатись у деокуповані населені пункти Херсонщини, бо має відбутись розмінування території.

Також він підтвердив що Антонівський міст перебуває «в абсолютно непрацездатному стані», а правий і лівий береги Дніпра біля Херсону зараз сполучає хіба що Каховська дамба.

«Але я хочу сказати, що питання, які на сьогоднішній день є по переправі з правого на лівий берег, при необхідності, наші Збройні сили розуміють, у який спосіб долати ці перепони», – зазначив Данілов.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

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