«Ніякого акту доброї волі» – Данілов пояснив, чому війська РФ покинули Херсон

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що саме стало причиною відходу військ РФ з Херсона, який вони тримали під окупацією від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«Те, що стосується відходу окупантів – це під впливом наших Збройних сил відбувається. Ніякого акту доброї волі або ще щось вони собі вигадують і показують по телебаченню, що хтось комусь дає команди. Вони (росіяни – ред.) мали чітке уявлення: якщо б вони там залишалися ще певний період часу, то їх там би фізично вже не було», – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО зауважив, що цивільним поки не варто повертатись у деокуповані населені пункти Херсонщини, бо має відбутись розмінування території.

Також він підтвердив що Антонівський міст перебуває «в абсолютно непрацездатному стані», а правий і лівий береги Дніпра біля Херсону зараз сполучає хіба що Каховська дамба.

«Але я хочу сказати, що питання, які на сьогоднішній день є по переправі з правого на лівий берег, при необхідності, наші Збройні сили розуміють, у який спосіб долати ці перепони», – зазначив Данілов.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.