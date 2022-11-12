У Білому домі відреагували на звільнення Херсона

Відхід армії РФ з Херсона є надзвичайною перемогою для України, йдеться у заяві радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, якого цитує видання Bloomberg.

«Схоже на те, що росіяни дійсно відступили. І справді схоже на те, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, повернувся під український прапор», – зазначив Салліван під час спілкування з журналістами.

При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів з РФ.

«Україна є стороною миру в конфлікті, а Росія є стороною війни. РФ могла б відвести свої війська і припинити війну, тоді як якщо б українські сили припинили бої –це був би кінець України», – підсумував Салліван.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.