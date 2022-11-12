У звільнених населених пунктах Херсонщини тривають «стабілізаційні заходи» – Генштаб ЗСУ

За минулу добу 11 листопада ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області, Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Павлівка Донецької області, йдеться у зведенні Генерального штабу.

За інформацією військових, вдалось успішно зупинити атаки армії РФ у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

«Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також відомо, що у звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи.

«Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – йдеться у зведенні Генштабу.

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти й охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії, повідомили в ЗСУ.

«Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий безпілотник «Орлан». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два інші важливі військові об’єкти окупантів», – підсумували в Генштабі.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.