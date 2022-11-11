«Роботи багато» – ДСНС про розмінування деокупованих територій Херсонщини

Піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій нині проводять роботи з розмінування деокупованих територій Херсонської області, повідомила пресслужба ДСНС.

«Щодня херсонські піротехніки проводять розмінування звільнених територій області. Обстежують метр за метром задля того, щоб кожен мешканець Херсонщини зміг повернутися до звичного життя та не наражався на небезпеку. З початку робіт піротехніками ДСНС виявлено та знешкоджено 1798 одиниць вибухонебезпечних предметів. Однак роботи залишається ще багато, адже окупанти залишили після себе велику кількість мін, нерозірваних снарядів та інших небезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

Жителів Херсонщини просять не відвідувати ліси, поля, узбережжя річок, ґрунтові дороги, узбіччя, оскільки вони можуть бути заміновані.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що розмінування потребують близько 170 тисяч квадратних кілометрів української території.