У Зеленського показали стіну на кордоні з Білоруссю: вона уже близько 3 кілометрів

Україна облаштовує стіну на кордоні з Білоруссю. Про це 11 листопада повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько трьох кілометрів кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях», – зазначив він.

За словами Тимошенка, фортифікаційні споруди на кордоні зводять також і в регіонах, які межують із територією Росії.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії. Зокрема, 10 листопада влада Чернігівщини повідомила про високу небезпеку у її прикордонних громадах через це.

11 листопада у ДПСУ заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю «залишається контрольованою», але українські військові «готові до будь-якого розвитку подій».