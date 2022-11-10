Влада каже про високу небезпеку на кордоні Чернігівщини: в зоні ризику – чотири громади

На кордоні Чернігівщини спостерігається небезпечна ситуація через постійні обстріли прикордонних громад. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 10 листопада заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні прикордоння на Чернігівщині дуже небезпечне. Обстріли здійснюються щодня. І останнім часом почастішали. Це стосується в основному чотирьох громад прикордонних: Новгород-Сіверської, Городнянської, Семенівської, Сновської», – зазначив він.

За словами Чауса, за останній час із цих територій уже виїхало півтори тисячі людей, однак решта мешканців (яких кілька тисяч) ще залишаються.

«Якщо взагалі казати про можливість ураження з артилерії і РСЗВ, то це 40-кілометрова зона. Але ми про неї поки не говоримо, тому що обстрілюються виключно прикордонні громади і села, розташовані поруч із державним кордоном», – зазначив Чаус.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії. Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю РФ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.