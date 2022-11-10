«Масоване вогневе ураження». У Генштабі розповіли, як діятимуть у разі повторного наступу з Білорусі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що вдадуться до активної оборони в разі можливого повторного наступу російських сил із території Білорусі.

«Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки Білорусь. Із моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними», – наголосили у Генштабі вранці 10 листопада.

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Там додали, що для оборони й відсічі збройної агресії українські військові задіють всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості й використання фугасів. «Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ і артилерії», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом жовтня Росія перекинула до Білорусі залізницею військову техніку, майно і солдатів, вказавши, що таким чином РФ продовжує використовувати Білорусь для завдання ударів по території України.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, раніше заявив, що біля українського кордону буде розгорнуте регіональне угруповання військ. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.