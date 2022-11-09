На Київщині вдосконалюють багатоешелоновану систему оборони – голова ОВА

На Київщині триває робота щодо вдосконалення багатоешелонованої системи оборони, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Для нас сьогодні є один головний пріоритет – це безпека та оборона нашої країни. Спільно з командувачем угруповання сил та засобів оборони Києва Олександром Павлюком перевірили, як триває робота з удосконалення багатоешелонованої системи оборони на Київщині», – написав він у телеграмі.

Олексій Кулеба уточнив, що, зокрема, перевірили готовність обладнання позицій.

За його словами, Київщина готова до оборони та нарощує обороноздатність.

На початку листопада у ЗСУ повідомляли про нарощування системи багатоешелонової оборони навколо Києва з метою захисту столиці від можливого повторного наступу російських військ.

Ці повідомлення з'явилися на тлі побоювань щодо ймовірного повторного наступу Росії з півночі.

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У середині жовтня на головні білоруські полігони почали прибувати ешелони з російськими військовими, будуються нові об’єкти військової інфраструктури. Деякі з них схожі на ті, що були в Білорусі до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів». Згодом українські військові додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

Водночас експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним через низку внутрішніх наслідків, які така дія матиме для режиму Олександра Лукашенка.