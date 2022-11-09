Білорусь створює у складі прикордонних військ підрозділи операторів ударних БПЛА – штаб ЗСУ

Ситуація на півночі України залишається незмінною, водночас Білорусь і надалі підтримує російську агресію – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України 9 листопада.

«У складі прикордонних військ республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА», – повідомляє командування.

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Також, за даними штабу, триває формування російсько-білоруського угруповання військ у Білорусі. Крім того, військові 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Збройних сил Білорусі «у якості «братської» допомоги» закупили для особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил Російської Федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

«Правоохоронні органи республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи так звану спеціальну військову операцію Російської Федерації в Україні», – йдеться в зведенні.

Сили оборони України відбили російські атаки в районах Білогорівки і Новоселівського Луганської області та Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Веселого, Кліщіївки, Майорська, Новомихайлівки, Опитного, Павлівки, Первомайського, Соледара і Яковлівки на Донеччині.

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Штаб зафіксував сім ракетних та 32 авіаційних удари Росії, а також понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських цивільних пунктах. Під вогонь потрапили понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Штаб також підтверджує удари по російських позиціях на окупованій частині Запорізької області 6 листопада. Українська авіація протягом минулої доби завдала по російських військах 18 ударів.