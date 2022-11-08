Годжес про те, як Україна звільнить Крим до літа: ​​подумайте, наскільки вразливі російські сили там

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв’ю Радіо Свобода вкотре висловив упевненість у тому, що українські війська до літа 2023 року звільнять окупований Росією Крим, і пояснив, чому так вважає.

«Ми все ще говоримо про ситуацію через вісім місяців, і дуже багато речей станеться на полі битви по всій Україні, але також і в Росії. І в якийсь момент, я думаю, Генштаб РФ зрозуміє, що вони втрачають аж так багато потужностей. Коли українські сили почнуть застосовувати високоточну зброю по кожному аеродрому і по кожній військово-морській базі в Криму, російські сили стануть дуже вразливими. Подумайте про те, наскільки вразливі російські сили в Криму. Не думайте про те, що є лише один спосіб проїхати на півострів, подумайте про те, наскільки вразливі російські сили та військово-морські сили Росії у Криму», – сказав генерал.

Крім того, за його словами, тиск на Росію зростає, а українці отримують все більше можливостей.

«Факт, що росіяни не змогли захистити Керченський міст, і я думаю, що українці продовжуватимуть намагатися вдарити по цьому мосту. І якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і Генштабу Росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити і чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу», – заявив Годжес.

«Згадайте шум навколо Білорусі пару тижнів тому, але про Білорусь зараз ніхто не чує. Росіяни настільки у відчаї, що вони шукають інші засоби для вирішення викликів. І тому, якщо ми, Захід, продовжуватимемо підтримувати Україну, тоді я буду впевнений, що наступного літа, 2023 року, Крим буде звільнений», – наголосив він.

Згідно з оприлюдненим у жовтні опитуванням Gallup, 7 із 10 українців кажуть, що Україна повинна продовжувати боротьбу, доки не виграє війну з Росією, яка включає повернення Криму.



Цим 70% українців поставили додаткове запитання про те, що має статися, щоб Україна оголосила про перемогу. Близько 9 з 10 (91%) респондентів сказали, що перемога означатиме повернення українськими військами всіх територій, які Росія захопила з 2014 року, включаючи Крим.



Лише 26 відсотків опитаних заявили, що Україна повинна прагнути до якнайшвидшого припинення війни.