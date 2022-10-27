24-25 жовтня у Загребі (Хорватія) відбулася пленарна сесія парламентського саміту «Кримської платформи». Другий саміт відбувся 23 серпня 2022 року в онлайн-режимі за участі представників 59 країн та міжнародних організацій. У Хорватії всі зустрічі відбулися офлайн. Першого дня відбулася дискусійна панель за участі чиновників і правозахисників. Другий день зібрав віп-політиків.

Безумовно, найефектнішим став візит Ненсі Пелосі. Спікерка Палати представників США заявила, що США допомагатимуть Україні, «поки перемоги не буде досягнуто».

«Слід покласти край російській окупації Криму та відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Крим – це Україна», – сказала вона.

Приїзд і декларація підтримки високопоставленого представника Демократичної партії у Конгресі, безумовно, важливі, зазначає голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко.

Приїзд Ненсі Пелосі на «Кримську платформу» – це вже явний сигнал про те, що Крим – не просто довгограюча історія

За її словами, тема Криму перестала бути «довгограючою історією».

«Приїзд Ненсі Пелосі на «Кримську платформу» – це вже явний сигнал про те, що Крим – не просто довгограюча історія. Крим звільнять не наші онуки. З початком війни (повномасштабне вторгнення РФ в Україну – ред.) та через ті процеси, що відбуваються завдяки діям ЗСУ на полі бою, – вектор ситуації змінився. Сам приїзд, виступи, зустрічі – це дуже важливий сигнал для підтримки нової політики щодо Криму. Мені здається, увага до цієї теми є досить глибокою. Наскільки я знаю, була низка зустрічей з українською стороною, які дозволяють позиціонувати Україну та український Крим та озвучити виклики, що існують і у сфері захисту прав людини».

У кулуарах «Кримської платформи» голова Меджлісу Рефат Чубаров розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що міжнародні партнери України стали прагматичнішими в питанні деокупації Криму і тепер не виключають його повернення під контроль Києва військовим шляхом.

Усі зрозуміли, що має бути весь комплекс дій, способів, щоб звільнити окуповану територію України

«Торік, коли проходив установчий саміт «Кримської платформи», в ухваленій Кримській декларації за наполяганням окремих наших партнерів ми були змушені записати, що деокупація Криму відбуватиметься мирним способом – через діалог. Події, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого, протверезили всіх, і всі зрозуміли, що має бути весь комплекс дій, способів, щоб звільнити окуповану територію України. Зрозуміло, що ми робитимемо все, щоб уникнути кривавих битв на території півострова, але все покаже перебіг цієї війни», – сказав Чубаров.

Побажання, які кримські політики звикли озвучувати на подібних зустрічах, наразі розглядаються як заклик до дії. Такі настрої заступник директора Українського інституту Алім Алієв зауважив під час зустрічей і дискусій на пленарній сесії парламентського саміту «Кримської платформи» в Загребі.

Декларація «наступного року зустрінемось у Бахчисараї, у Криму» тепер звучить як реальний план

«Тут зібралися парламентарі, спікери парламентів безлічі держав. І чим характеризується атмосфера цього саміту, що декларація «наступного року зустрінемось у Бахчисараї, у Криму» тепер звучить як реальний план, це важливо. Більше того, коли ми говоримо про плани, риторика стає набагато жорсткішою. Представники багатьох країн пропонують трибунал для російського режиму, який скоїв у тому числі воєнні злочини в Україні та на території окупованого Криму».

Президент України Володимир Зеленський подякував майже 50 державам і міжнародним організаціям, які допомогли організувати та провести перший парламентський саміт «Кримської платформи».

Ми обов’язково звільнимо Крим

«Ми обов’язково звільнимо Крим. Ми повернемо цю частину нашої держави не лише до загальноукраїнського простору, а й до загальноєвропейського», – йдеться у повідомленні українського президента. Володимир Зеленський зазначив, що парламентський саміт «Кримської платформи» – «додатковий та потужний рівень для деокупації, реінтеграції Криму».

Росія поки що не відреагувала офіційно на проведення парламентського саміту «Кримської платформи».

Одразу після першого саміту «Кримської платформи», що відбувся у Києві в серпні 2021 року, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив: «На Заході продовжують сліпо підтримувати українську владу в її спробах підтримувати інтерес до свого власного уряду та всіляко клянчити у Заходу якісь поступки, якісь гроші, політичні жести підтримки. «Кримська платформа» – несправжній захід».