«Це допоможе пройти зимовий період» – Зеленський про останнє рішення уряду

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення уряду щодо звільнення від ПДВ і ввізного мита товарів, необхідних для опалювального сезону, допоможе пережити зиму.

«Уряд України ухвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, які необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита. Це має спростити й здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- й теплозабезпечення», – заявив він у відеозверненні.

За його словами, влада розуміє, що перетворити зиму на зброю – це план держави-агресора проти України, як і проти всієї Європи.

«Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні», – додав Зеленський.

7 листопада Кабмін звільнив від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита товари, які застосовуються в період опалювального сезону. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни і генератори, електрогенераторні установки та обертальні електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

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Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​